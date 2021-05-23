Британский боксер Джош Тэйлор одержал победу над американцем Хосе Карлосом Рамиресом, и завоевал пояса WBC и WBO. А имея титулы чемпиона мира по версиям WBА и Международной боксерской федерации, он стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

Об этом сообщает портал Lenta.

12-раундовый бой прошел в Лас-Вегасе. Британский боец победил единогласным решением судей. Теперь он является абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 63,5 кг.

Сейчас на счету 30-летнего Тэйлора 18 побед, из которых 13 нокаутом, и ни одного поражения. В то же время в списке 28-летнего Рамиреса 26 побед (17 нокаутом) и одно поражение.

Напомним, ранее мы писали, что легендарный боксер Мэнни Пакьяо будет баллотироваться в президенты Филиппин.

Как сообщалось, Мэнни Пакьяо вошел в тройку лидеров в топ-100 лучших боксеров за всю историю бокса по версии авторитетного спортивного портала World Boxing News.

Также "Страна" писала, что наставник известного филиппинского боксера в легком весе Мэнни Пакьяо Фредди Роуч выразил желание увидеть встречу на ринге своего подопечного с нашим чемпионом мира Василием Ломаченко.