По состоянию на утро воскресенья, 23 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 2 533 человека.

Напомним, что вчера, 22 мая, в стране было выявлено 4 606 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 2 073 человека. Падение идет уже третьи сутки подряд.

Умерли за отчетные сутки 89 человек (с начала эпидемии 49 368 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 8 937 человек (с начала эпидемии - 1 950 562 человека - Ред.).

Среди новых зараженных 153 ребенка и 31 медработник.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (453 человека), Харьковской области (188), Николаевской области (160), Донецкой (182) и Киевской области (178).

Ранее мы сообщали, что в Евросоюзе уже официально рекомендуют не колоть вторую дозу вакцины AstraZeneca людям с тромбами. Последствия могутт быть вплоть до летального исхода.

Так же мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о заключении контрактов на поставку в Украину почти 50 миллионов доз вакцин от коронавируса.