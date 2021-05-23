Украина заняла на Евровидении-2021 пятое место. Фото: ТСН

В Роттердаме (Нидерланды) огласили результаты песенного конкурса "Евровидение-2021". 

В финал шоу вышли представители 26 стран, в том числе, и Украины. Нашу страну на конкурсе представляла группа Go_A c песней "Шум", мотивом которой послужила древняя украинская веснянка. Композиция смешивает традиционный украинский фольк и электронную музыку. 

Украина вошла в ТОП-5 лучших исполнителей по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей из 39 стран-участниц "Евровидения". 

При этом попадание на вершину рейтинга Украине обеспечила поддержка телезрителей.

Так, профессиональное жюри присудило украинскому электро-фольк коллективу "Go_A" 97 баллов. До оглашения зрительских симпатий Украина занимала 9-ю строчку в рейтинге.

А вот зрители присудили Украине за песню "Шум" целых 267 баллов. Это и помогло украинской группе подняться в ТОП-5 с общим результатом 364 балла. 

Украина уступила лишь четырем странам. 

ТОП-5 результатов "Евровидения-2021" выглядят так:

  1. Италия - 524 балла
  2. Франция - 499 баллов
  3. Швейцария - 432 балла
  4. Исландия - 378 баллов
  5. Украина - 364 балла

Вот как Украина выступила в финале "Евровидения".

Напомним, что по прогнозам букмекеров, Украина претендовала на 4-е место на конкурсе. Однако итоговый результат не слишком отличается от этих прогнозов. 

Ранее "Страна" сообщала, кто стал победителем "Евровидения-2021".

Также "Страна" вела онлайн-репортаж о финале песенного конкурса "Евровидение", которое в этом году проходило в Нидерландах

Кроме того, мы сообщали о том, что постановщика конкурсного номера Украины на Евровидении обвинили в плагиате.

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