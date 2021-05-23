Украинская группа Go-A на Евровидении-2021. Кадр из видео

Ночью 23 мая в воскресенье в Роттердаме завершился финал "Евровидения - 2021". 

Победителем стали представители Италии, группа Maneskin. Кстати, именно этот коллектив поставило на первое место профессиональное жюри в Киеве. 

Украинский коллектив Go-A занял пятое место, а российская певица Манижа - девятое.

Как проходил песенный конкурс и все результаты - в нашей онлайн-трансляции

Также расскажем о том, как проголосовали в Украине и России друг за друга. 

Украинские зрители поставили Россию выше, чем в общем зачете - на 7 место (4 балла). 

Россияне отдали Украине более высокое 4 место (с 7 баллами). 

В отдельном материале "Страны" - чем известна группа Go-A, которая представила Украину на Евровидении

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