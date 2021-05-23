Результаты голосования зрителей на Евровидении. Украинцы отдали России 7 место, россияне Украине - 4-е
Ночью 23 мая в воскресенье в Роттердаме завершился финал "Евровидения - 2021".
Победителем стали представители Италии, группа Maneskin. Кстати, именно этот коллектив поставило на первое место профессиональное жюри в Киеве.
Украинский коллектив Go-A занял пятое место, а российская певица Манижа - девятое.
Как проходил песенный конкурс и все результаты - в нашей онлайн-трансляции.
Также расскажем о том, как проголосовали в Украине и России друг за друга.
Украинские зрители поставили Россию выше, чем в общем зачете - на 7 место (4 балла).
Россияне отдали Украине более высокое 4 место (с 7 баллами).
В отдельном материале "Страны" - чем известна группа Go-A, которая представила Украину на Евровидении.