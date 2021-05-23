Сегодня в Роттердаме (Нидерланды) проходит международный песенный конкурс "Евровидение-2021". Уже оглашены результаты голосования профессионального жюри 39 стран-участниц конкурса.

Отметим, что победителя определяют как результаты голосования профессионального жюри, так и телезрителей из каждой страны. Голоса распределяются 50/50.

От каждой страны голосовали пять членов жюри, выбранных местным общественным вещателем. От Украины, среди прочих, это были Александр Пономарев, Игорь Кондратюк и рэперша Alyona Alyona.

Ситуация в турнирной таблице в ходе оглашения вердикта профессионального жюри менялась: то на первом месте оказывалась Франция, то Швейцария. Мальта долгое время оказывалась третьей.

Но в итоге голоса профессионального жюри распределились таким образом:

Швейцария Франция Мальта Италия Исландия

Интересно, что в ТОП-2 вошли две песни на французском языке. Это первый случай в истории "Евровидения".

Украина, вопреки прогнозам букмекеров (нам прочили 4-е место), заняла 9-ю строчку рейтинга. Россия обошла нас на одно место - она 8-я.

При этом единственная страна, которая присудила Украине максимальные 12 баллов - Литва.

Любопытно, что по итогу голосования профессионального жюри в турнирной таблице есть одна-единственная страна, которая не получила ни одного бала ни от одной страны - это Великобритания. Связано ли это с Брекситом - вопрос открытый.

Так или иначе, впереди еще голосование телезрителей. Все может измениться.

"Страна" следит за ходом голосования в онлайн-репортаже с "Евровидения-2021".

Также мы сообщали, кто может победить на "Евровидении" в этом году по прогнозам букмекеров.