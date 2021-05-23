В субботу, 22 мая, в Хмельницкой области упал воздушный шар, на борту которого были люди. В результате один человек погиб, еще пятеро получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел вечером в субботу в Каменец-Подольском районе, возле села Кульчиевцы. На борту упавшего воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - жители Хмельницкого и Каменец-Подольского. В результате падения один человек погиб, пятеро получили травмы разной степени тяжести.

Сотрудники полиции начали досудебное расследование по ч.3 ст.281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства события.

Напомним, прошлым летом в Германии потерпел крушение воздушный шар с пассажирами. В результате погиб пилот, еще восемь людей получили ранения. Причиной падения стал сильный порыв ветра перед посадкой.

Также "Страна" сообщала, что в Австралии воздушный шар с 25 людьми на борту врезался в дерево и рухнул на землю. Тогда 11 человек получили различные травмы.