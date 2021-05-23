В Хмельницкой области упал воздушный шар. Фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

В субботу, 22 мая, в Хмельницкой области упал воздушный шар, на борту которого были люди. В результате один человек погиб, еще пятеро получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел вечером в субботу в Каменец-Подольском районе, возле села Кульчиевцы. На борту упавшего воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - жители Хмельницкого и Каменец-Подольского. В результате падения один человек погиб, пятеро получили травмы разной степени тяжести.

Сотрудники полиции начали досудебное расследование по ч.3 ст.281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства события.

В Каменец-Подольском районе упал воздушных шар. Скриншот из фейсбука пресс-службы Национальной полиции Хмельницкой области

Напомним, прошлым летом в Германии потерпел крушение воздушный шар с пассажирами. В результате погиб пилот, еще восемь людей получили ранения. Причиной падения стал сильный порыв ветра перед посадкой.

Также "Страна" сообщала, что в Австралии воздушный шар с 25 людьми на борту врезался в дерево и рухнул на землю. Тогда 11 человек получили различные травмы.

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