Стало известно, кто выиграл на 65-м международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", которое в этом году проходило в Роттердаме (Нидерланды).

Победитель "Евровидения-2021" - рок-группа из Италии Måneskin с песней "Zitti E Buoni".

Прогнозы букмекеров оправдались. Но отметим, что по результатам голосования профессионального жюри первое место занимала Швейцария, а Италия была на 4-м месте.

Однако рок-группе из Италии удалось победить в конкурсе благодаря рекордному количеству голосов телезрителей.

Интересно, что композиция рок-группы переводится с итальянского как "Тихий и смирный". Для участия в Евровидении из песни вырезали ненормативную лексику.

Второе место заняла Франция.

Третье место - Швейцария.

Приводим ТОП-5 "Евровидения-2021":

Италия - 524 балла Франция - 499 баллов Швейцария - 432 балла Исландия - 378 баллов Украина - 364 балла

Отметим, что в случае Украины букмекеры ошиблись, хоть и не слишком: наша страна заняла 5-е место в финале "Евровидения", тогда как букмекеры прочили ей 4-ю строчку в рейтинге лучших.

Напомним, 22 мая в Роттердаме прошел финал международного песенного конкурса "Евровидение". "Страна" следила за происходящем на сцене "Евровидения" в режиме онлайн-репортажа.

Сегодня за победу борются 26 стран-участниц. Среди них и Украина. Ее представлял коллектив "Go-A", который привез в Нидерланды "Шум" - композицию на грани фолка и танцевальной музыки.

Также сообщалось, что по прогнозам букмекеров, украинская группа Go-A, которая представляла Украину в финале песенного конкурса "Евровидение", должна была войти в топ-5 исполнителей в этом году.