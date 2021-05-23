Рок-группа из Италии победила на Евровидении-2021

Стало известно, кто выиграл на 65-м международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", которое в этом году проходило в Роттердаме (Нидерланды). 

Победитель "Евровидения-2021" - рок-группа из Италии Måneskin с песней "Zitti E Buoni". 

Прогнозы букмекеров оправдались. Но отметим, что по результатам голосования профессионального жюри первое место занимала Швейцария, а Италия была на 4-м месте. 

Однако рок-группе из Италии удалось победить в конкурсе благодаря рекордному количеству голосов телезрителей. 

Интересно, что композиция рок-группы переводится с итальянского как "Тихий и смирный". Для участия в Евровидении из песни вырезали ненормативную лексику. 

Второе место заняла Франция.

Третье место - Швейцария.

Приводим ТОП-5 "Евровидения-2021":

  1. Италия - 524 балла
  2. Франция - 499 баллов
  3. Швейцария - 432 балла
  4. Исландия - 378 баллов
  5. Украина - 364 балла

Отметим, что в случае Украины букмекеры ошиблись, хоть и не слишком: наша страна заняла 5-е место в финале "Евровидения", тогда как букмекеры прочили ей 4-ю строчку в рейтинге лучших.

 

Напомним, 22 мая в Роттердаме прошел финал международного песенного конкурса "Евровидение". "Страна" следила за происходящем на сцене "Евровидения" в режиме онлайн-репортажа.

Сегодня за победу борются 26 стран-участниц. Среди них и Украина. Ее представлял коллектив "Go-A", который привез в Нидерланды "Шум" - композицию на грани фолка и танцевальной музыки.

Также сообщалось, что по прогнозам букмекеров, украинская группа Go-A, которая представляла Украину в финале песенного конкурса "Евровидение", должна была войти в топ-5 исполнителей в этом году.

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