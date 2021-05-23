Кассационный суд Италии получил к рассмотрению апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Милана оправдать нацгвардейца Виталия Маркива, который обвинялся в убийстве журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова. Жалобы подали Генеральная прокуратура Милана и семья Роккелли.

Об этом сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий на своей странице в Facebook в субботу, 22 мая.

По его информации, в ближайшее время ожидаются новости о рассмотрении дела в Кассационном суде — высшей судебной инстанции Италии. Впереди — кассационный процесс и юридические баталии.

Напомним, Виталия Маркива задержали в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Энди Роккелли недалеко от Славянска в мае 2014 года. Он был приговорен к 24 годам лишения свободы. Однако 3 ноября 2020 года апелляционный суд Милана оправдал нацгвардейца.

Также мы писали, что Маркивым в ноябре прошлого года вернулся в Украину. А в марте 2021-го Маркив сообщил, что сторона обвинения по его делу подала кассационную жалобу на оправдательное решение суда.