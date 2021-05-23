В субботу, 22 мая, в Роттердаме на финале международного песенного конкурса "Евровидение" выступила украинская группа Go_A c песней "Шум", мотивом которой послужила древняя украинская веснянка.

В YouTube-аккаунте конкурса опубликовали видео выступления Украины.

Всего в финале "Евровидения" участвует 26 стран. Украину представляет группа Go_A, которая выступила под номером 19 с композицией "Шум". Образ солистки коллектива на выступлении напоминал Тринити из "Матрицы", в постановке смешались авангард и фольклор.

После того, как все выступят, выделят время на голосование. Чтобы принять в нем участие, нужно отправить порядковый номер выступления понравившегося участника на номер 7576 либо воспользоваться мобильным приложением.

Напомним, "Страна" следит за ходом "Евровидения - 2021" в обновляемом материале.

Также сообщалось, что по прогнозам букмекеров, украинская группа Go-A, которая будет представлять Украину в финале песенного конкурса Евровидение, вошла в топ-5 претендентов на победу в этом году.

Кроме того, мы публиковали видео выступления украинцев Go_A на генеральной репетиции Евровидения.