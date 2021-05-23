В Москве тренер по фигурному катанию из пистолета с сигнальными патронами прострелил голову своей коллеге. Женщину госпитализировали с ранением, стрелка задержала полиция.

Об этом сообщает "РЕН ТВ".

К тренеру, которого по информации Telegram-канала Baza зовут Денис Егоров, приехала коллега со своей знакомой, чтобы договориться о тренировках. 42-летний мужчина встретил их возле подъезда.

Как видно на кадрах с места событий, он достал пистолет и в начале направил на одну из женщин, та сделала полшага назад и отодвинула его рукой. После это тренер приставил пистолет ко лбу своей коллеги и выстрелил. Женщина попала в больницу с ранением, ее жизни ничего не угрожает. Егора задержала полиция для дачи показаний.

Видео инцидента, 18+:

Напомним, в российской Перми девушку не устроила цена поездки на такси, и она выстрелила водителю в голову из травматического оружия. 63-летний водитель получил травму губы.

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