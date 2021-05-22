В пятницу, 21 мая, в Берлине на фоне улучшения эпидемиологической ситуации начали постепенно ослаблять карантин. Открылись магазины розничной торговли, а кафе начали работать на открытых террасах.

Об этом сообщает "Укринформ".

В Берлине открылось большинство магазинов розничной торговли. Также жителям города разрешили посещать музеи и культурные мероприятия на свежем воздухе, при условии, что в них участвует до 250 человек.

Впрочем, посетители должны иметь или справку о прививках двумя дозами вакцины против Covid-19 либо о переносе болезни в течение последних 90 дней и выздоровлении, или отрицательный тест (для всех старше 6 лет), сделанный в течение последних 24-х часов.

В связи с этим обстоятельством передвижные лаборатории быстрых тестов появились в разных местах немецкой столицы. Антигенный тест в них можно сделать бесплатно.

Сами учреждения, которые были закрыты несколько месяцев, должны обеспечить безопасное расстояние между посетителями и повышенные гигиенические нормы. Например, за столом разрешается сидеть максимум пяти людям из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет, гости также должны оставить личную информацию для отслеживания контактов.

Спортом на открытом пространстве могут отныне заниматься группы до 10 человек. Ночной комендантский час отменили еще в среду, 19 мая. Но употребление алкоголя вне места жительства запрещено между 23:00 и 05:00.

Напомним, в начале мая в Германии окончательно одобрили привилегии для привитых от коронавируса и переболевших Covid-19 граждан.

Также мы писали о том, что в Евросоюзе решили без ограничений пускать туристов, привитых от Сovid-19.