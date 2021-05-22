В американский Национальный день мореплавания, 22 мая, США выразили надежду на продолжение сотрудничества морской охраны Штатов и Украины.

Об этом написала пресс-служба посольства США в Киеве в своем Тwitter-аккаунте.

"В Национальный день мореплавания США, который в Соединенных Штатах отмечают сегодня, мы хотим вспомнить недавний визит катера береговой охраны США "Гамильтон" в Одессу и надеемся на продолжение крепкого партнерства между ВМС и морской охраной США и Украиной", - говорится в сообщении.

Напомним, американский патрульный катер класса Legend USCGC Hamilton вошел в Черное море 27 апреля. Это первый визит корабля американской береговой охраны начиная с 2008 года.

Также мы писали, что 10 мая американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton зашел в порт Одессы.

"Страна" сообщала, что российский корвет "Павел Державин" проследил за действиями американского патрульного корабля Береговой охраны Hamilton, замеченного у берегов Грузии в Черном море.

Также Россия объявила о проведении ракетным крейсером "Москва" боевых стрельб в этом регионе.