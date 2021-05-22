В субботу, 22 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил юбилейный концерт украинской певицы Ирины Билык. Он подошел к сцене, вручил артистке цветы и лично поздравил ее.

Видео этого момента обнародовал в своих Instagram-историях комик Юрий Ткач.

На кадрах видно, как глава государства подошел к сцене и протянул Ирине Билык большой букет цветов. Артистка приняла цветы и сказала, что знала многих президентов, но цветы впервые получила от Зеленского.

"Ты наша любовь, спасибо. Поздравляем тебя, любим тебя", - сказал президент Украины, и после его слов зал зааплодировал.

Кроме того, цветы певица получила от главы Офиса президента Андрея Ермака. А предыдущие президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко поздравили Билык с экрана.

На этих выходных в Киеве проходят юбилейные концерты Ирины Билык, которые должны были состоятся в 2020 году, когда артистке исполнилось 50 лет. Выступления перенесли из-за карантинных ограничений.

Напомним, в апреле Ирина Билык сообщила о разводе с продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым. По словам Ирины, муж уже год не приезжает из России и практически не видится с их общим сыном.

Также "Страна" сообщала, что Ирина Билык выступила на новогоднем приеме у президента Беларуси Александра Лукашенко.