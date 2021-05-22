"Ты наша любовь, спасибо". Зеленский пришел на юбилейный концерт Ирины Билык и поздравил певицу
В субботу, 22 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил юбилейный концерт украинской певицы Ирины Билык. Он подошел к сцене, вручил артистке цветы и лично поздравил ее.
Видео этого момента обнародовал в своих Instagram-историях комик Юрий Ткач.
На кадрах видно, как глава государства подошел к сцене и протянул Ирине Билык большой букет цветов. Артистка приняла цветы и сказала, что знала многих президентов, но цветы впервые получила от Зеленского.
"Ты наша любовь, спасибо. Поздравляем тебя, любим тебя", - сказал президент Украины, и после его слов зал зааплодировал.
Кроме того, цветы певица получила от главы Офиса президента Андрея Ермака. А предыдущие президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко поздравили Билык с экрана.
На этих выходных в Киеве проходят юбилейные концерты Ирины Билык, которые должны были состоятся в 2020 году, когда артистке исполнилось 50 лет. Выступления перенесли из-за карантинных ограничений.
Напомним, в апреле Ирина Билык сообщила о разводе с продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым. По словам Ирины, муж уже год не приезжает из России и практически не видится с их общим сыном.
Также "Страна" сообщала, что Ирина Билык выступила на новогоднем приеме у президента Беларуси Александра Лукашенко.