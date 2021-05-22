В польском городе Вроцлав появится генеральное консульство Украины. Представительство планируют открыть уже до конца текущего года.

Об этом со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара сообщает "Укринформ".

"Планируем сделать это (открыть консульство во Вроцлаве - Ред.) до конца года. Продолжается интенсивная подготовительная работа. В течение ближайших недель ожидаем назначения руководителя консульского учреждения во Вроцлаве", - рассказал Боднар.

По его словам, в ближайшие год-два открытие других новых штатных консульств в Польше не планируется. В то же время развитие технологий дает возможность Украине перевести ряд консульских действий в цифровой формат.

Кроме того, Боднар сообщил, что с учетом значительного количества граждан Украины в Польше вопрос открытия новых почетных консульств прорабатывается.

На данный момент в Польше функционирует консульский отдел при Посольстве Украины в Варшаве, генконсульства в Кракове и Люблине, консульство в Гданьске и 11 почетных консульств в различных регионах страны.

Напомним, в Польше хотят вакцинировать от коронавируса украинцев, которые едут на заработки, прямо на границе.

Также сообщалось, что вид на жительство в Польше есть уже у четверти миллиона украинцев.