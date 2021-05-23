Родная внучка генералиссимуса Иосифа Сталина Крис Эванс (Ольга Питерс), которая живет в США, 21 мая отметила свой 50-летний юбилей.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В этом году Спарте (собаке Крис Эванс - Ред.) исполняется 11 лет, а мне - 50. Ничего себе, жизнь движется так быстро, что я чувствую себя ограбленной. Жизненные уроки: ловите момент, любите усердно, щедро давайте чаевые, и прежде всего - когда у вас ничего нет и в худшем случае - найдите кого-то или что-то, чтобы дать. Вы нужны, и вас любят", - написала она.

Эванс родилась в 1971 году в результате брака американского архитектора Уильяма Питерса и Светланы Аллилуевой, дочери Сталина, бежавшей из СССР на Запад в конце 1960-х. Вместе с матерью она жила в США, затем училась в Кембридже в Великобритании, в середине 1980-х два года провела в СССР, после чего вернулась в Штаты. Живет в Портленде, штат Орегон. Она является самой молодой из прямых потомков Сталина.

Фото: facebook.com/cheese.with.an.R

Отметим, что Эванс известна своим необычным имиджем. В социальных сетях она ранее делилась снимками, на которых она позирует с яркими прическами и с лентой патронов.

Фото: Facebook

Напомним, в Москве аферисты хотели развести родственника Сталина на 3 миллиона. Мошенники позвонили старшему сыну сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой и, представившись правоохранителями, потребовали перевести им все имеющиеся деньги.

Также мы писали о том, что на аукционе в Москве продали телефонную книгу Сталина за 3 миллиона рублей.