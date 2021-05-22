В субботу, 22 апреля, началось извержение вулкана Ньирагонго на востоке Демократической Республики Конго. До этого вулкан извергался в 2002 году, что привело к гибели 250 человек.

Об этом сообщает Reuters.

"Я вижу высокие фонтаны лавы, и я думаю, что очень скоро они появятся в Гоме", - сказал вулканолог Дарио Тедеско из соседнего города Гома.

Последнее извержение Ньирагонго произошло в 2002 году, в результате чего 250 человек погибли и 120 000 остались без крова. По мнению Тедеско, у вулкана одна из самых быстрых лав в мире. Кроме того, он считается одним из самых активных вулканов Африки.

Наблюдатели за вулканами были обеспокоены тем, что вулканическая активность, наблюдавшаяся в последние пять лет, является зеркальным отражением активности в годы, предшествовавшие извержениям в 1977 и 2002 годах.

Напомним, на Камчатке туристы пожарили на извергающемся вулкане сосиски в магме.

Также "Страна" сообщала, что в Исландии в марте произошло извержение вулкана Фаградалсфьяль, который спал 800 лет.