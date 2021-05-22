В среду, 19 мая, в районе Афин в Греции вспыхнули масштабные лесные пожары. К субботе, 22 мая, сотни пожарных продолжают борьбу с огнем. Им удалось взять под контроль крупнейший очаг пожара, однако немало более мелких источников огня остаются активными.

Об этом сообщает DW.

Огонь вспыхнул вечером 19 мая в горах Эрания, примерно в 90 километрах к западу от Афин. Пламя стремительно распространялось, поэтому почти 20 поселков пришлось эвакуировать, многие дома повреждены.

Несмотря на усилия 270 пожарных, которые имеют в своем распоряжении 16 самолетов, к субботе выгорело 55 квадратных километров сосновых лесов, виноградников и оливковых садов. Это самый масштабный пожар последних 20-30 лет, который к тому же вспыхнул необычно рано, еще весной. Эксперт Эвтимиос Леккас из Университета Афин охарактеризовал пожар как экологическую катастрофу.

Как сообщала "Страна", в Киеве утром 22 мая заполыхал "Эпицентр". К тушению привлекались 40 человек и 10 единиц спецтехники.

Напомним, что в Виннице на пожаре в офисном центре погибла 21-летняя девушка, огонь заблокировал ее в кабинете.