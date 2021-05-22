В субботу, 22 мая, в городе Умань Черкасской области неизвестный открыл стрельбу в хасидском квартале. В результате инцидента пострадали двое граждан Израиля.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черкасской области.

"Около 15:00 в полицию Умани поступило сообщение о том, что на улице Софьи Перовской произошла стрельба. В результате пострадали двое мужчин, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу", - сообщили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства. Полицейские устанавливают личность причастного к преступлению.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия, ищут вещественные доказательства и опрашивают свидетелей. Стрелок скрылся с места происшествия до приезда полиции.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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