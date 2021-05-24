В Украине все чаще происходят случаи удивительного раскаяния тех, кто публично возмущался националистами и действиями властей на культурно-языковой почве.

Когда кто-то сначала говорил что-то против украинизации или вышиванок, Бандеры и так далее - а потом резко менял мнение и публично извинялся.

Это стало происходить так часто, что вызывает вопросы.

В Сети уже звучат предположения, что некоторые из этих историй специально срежиссированы - чтобы запугать украинцев и привить им одну нехитрую мысль: за любое "крамольное" слово к ним придут и заставят "раскаяться".

"Страна" проанализировала несколько таких инцидентов и разобралась, есть ли в них признаки постановки.

"Хостес" с парада вышиванок

Один из последних случаев произошел в Харькове. Наблюдающая за местным парадом вышиванок девушка внезапно дала очень резкие комментарии о происходящем.

"Я просто на самом деле хорошо знаю историю страны и знаю о том, что слоган "Слава Украине! Героям слава!" - это нацистский слоган.

Здесь идут люди, которые мало зарабатывают, потолок, наверное, тысяч шесть. Вместо того чтобы сейчас пойти работать и восстанавливать экономику нашей страны, они ходят занимаются ху@ней", - говорит девушка.

На вопрос, считает ли девушка это мероприятие парадом быдла, она сказала: "Отчасти, да. Это действительно необразованные люди, которым нечего делать".

Буквально на следующий день эта девушка опубликовала оправдательный пост в Инстаграме, где заявила, что извиняется перед теми, кого задела ее речь.

Позже местные телеграм-каналы опубликовали повторное извинение девушки - видимо, одного оказалось мало. Оно было уже гораздо более похоже на "чистосердечное раскаяние".

"Я действительно слишком резко высказалась, я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей я оскорбила. Мне очень неприятно, что я вызвала такие эмоции", — заявила харьковчанка.

Девушка говорит, что она "сполна поплатилась за свои действия" получив в свой адрес огромное количество нелестных комментариев и якобы лишившись работы.

"Я обещаю, что этого больше не повторится. Я ценю культуру нашей страны и еще раз приношу свои искренние извинения", — заявила женщина на видео.

Является ли эта ситуация постановкой?

Видео, на котором комментирует девушка, содержит явные следы режиссуры. Парень, который задает вопрос, подходит к девушкам, которые уже его ждут стоя на месте и начинают с готовностью отвечать на вопрос. Делая акцент на своей образованности и знании истории страны. Да и журналист выдает явно продуманные заранее формулировки (например, о "параде быдла").

При этом в посте-раскаянии слово "вышиванка" дважды написано с грубой грамматической ошибкой. Не слишком похоже на молодую, образованную девушку, какой себя представляла харьковчанка.

Далее последовало второе извинение, которое было явно вызвано усилить эффект первого статуса в Инстаграме. Оно выглядит более прямолинейным и нацеленным на "правильную" аудиторию.

Интерес внушает и личность девушки. Судя по инстаграм-аккаунту, с которого написано извинение, она ведет достаточно специфический образ жизни. Мало сочетающийся с образом человека, который интересуется историей.

Ее комментарии к собственным фото довольно безграмотны.

Также харьковские СМИ выяснили ряд подробностей из биографии девушки. Она из села под Харьковом, училась в университете имени Каразина, но бросила обучение. Зовут ее Евгения Бабкова.

В приложении GetContact ее имя высвечивается вот так:

Одновременно пользователи нашли профиль Жени на сайтах эротического вебкама.

В общем, ничто не указывает на то, что Женя Бабкова стала бы без предварительной подготовки "задвигать" речи о лозунге "Слава Украине". Хотя, конечно, все может быть. Но по косвенным признакам ситуация выглядит совершенно постановочной.

Другие случаи с извинениями

Конечно, нельзя в силу сомнительности вышеизложенной истории все возмущения людей нынешними порядками свести к постановке. Но не исключено, что к ним могли прибегнуть.

Возмущения посыпались после того, как в январе началась украинизация сферы обслуживания, а радикалы начали собираться в "мовные патрули". Тогда многие предприниматели стали жертвами травли националистов.

"Страна" детально рассказывала о таких эпизодах.

Именно после них начали часто появляться заявления на "антиукраинскую" тему с последующим раскаянием.

В феврале киевская Тик-Ток- блогер Лиза Леоненко записала матерный ролик с критикой украинизации. Но почти сразу извинилась, разместив другое видео, уже на украинском языке. Накануне ее внесли на "Миротворец".

В мае студентка КНУ имени Шевченко Анастасия Тарасюк возмутилась травлей в Киеве российского рэпера Басты и сделала резкое заявление в адрес украинской культурной политики. Среди прочего Настя заявила, что "Крым уже не наш" и предложила с этим смириться.

Но уже через пару дней она в соцсетях принесла извинения украинским гражданам, у которых "высказанная мною информация вызвала возмущение и оправданный гнев".

В данном случае, впрочем, речь вряд ли идет о постановке. Особенно касательно Анастасии Тарасюк, так как она - дочь влиятельной столичного судьи, для которой ее заявления стали проблемой (развернулась травля националистов). Потому она записала ролик с раскаянием.

Но есть и другие эпизоды, которые вызывают вопросы относительно реальности истории. В начале мая во Львове местные националисты задержали мужчину, который зачем-то шел продавать красный флаг, чтобы "устроить провокации на 8 и 9 мая".

О случае отчиталась СБУ, которая почему-то занялась столь опасным преступником. Вот знамя, которое у него изъяли.

Кому этот мужчина собирался продать красный флаг в яростно антикоммунистическом Львове - вопрос открытый (да и с каких пор красное знамя является высоколиквидным раритетом?).

Но, как видим, это очередная странная история, в которую попадают представители "русского мира", как его понимают сегодня в ультраправом лагере.

"Девушка - подставная"

В соцсетях уже идет дискуссия - не пытаются ли таким образом внушить украинцам страх неминуемого "возмездия" за попытку назвать вещи своими именами.

"Следите за руками.

Девушка, которая в Харькове "оскорбила" парад вышиванок - подставная, а вся сценка - спектакль.

Так же, как и "разборки" националистов с носителем майки СССР ранее и ряд других схожих сюжетов с "извинениями и каянием" в финале.

Цель - запугать общество и запустить инструмент самоцензуры", - считает блогер Вячеслав Беленький.

В комментариях с ним многие согласились. "Я так и подумала, когда увидела. Уж слишком по одному сценарию это всё".

Также развернулось обсуждение, кто может стоять за этими однотипными историями.

"По качеству работы - скорее поручили аутсорс, может Корчинский. Актерские "таланты" СБУ мы могли наблюдать на примитивных "захватах шпионов" - никакие.

А принципиальная задача генерирована неместными, в канве общей управляемой извне стратегии", - считает автор поста.