В конце мая власти Румынии планируют передать Украине партию вакцины против коронавируса в качестве гуманитарной помощи.

Об этом со ссылкой на заместителя главы МИД Украины Василия Боднара сообщает "Укринформ".

"В конце мая в рамках гуманитарной помощи Румыния планирует передать Украине партию вакцины против коронавируса", - сообщил Боднар.

По его словам, актуальным также остается вопрос перепродажи Польшей Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

"Этот вопрос остается актуальным и есть готовность его выполнить. Возможно, передача будет происходить частями", - сказал Боднар.

Напомним, Украина заключила контракты на поставку почти 50 миллионов доз вакцины от коронавируса, однако большая часть из них должна прибыть в страну во второй половине года. Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучивал график их поставок в Украину.

Также мы писали о том, что Украина объявила о старте вакцинации жителей неподконтрольного Киеву Донбасса и аннексированного Крыма.

Кроме того, сообщалось, что крупнейшие производители вакцин поставят в бедные страны 3,5 млрд доз препаратов от Covid-19.