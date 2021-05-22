До конца 2021 года могут пройти многосторонние встречи на уровне президентов и премьер-министров Украины, Польши и Литвы в формате "Люблинского треугольника".

Об этом со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Василия Бодндара сообщает "Укринформ".

"Дополнительный импульс углублению трехстороннего взаимодействия в рамках формата дало бы привлечение премьерского уровня, возможно, в рамках конференции по реформам в Украине (состоится 6 июля в Вильнюсе – Ред.) или в рамках другого международного мероприятия. Работаем также над проведением учредительного заседания саммита "Люблинского треугольника" на самом высоком уровне", - сообщил Боднар.

По его словам, встреча президентов стран-членов в этом формате может состояться до конца 2021 года. Бондар сказал, что Киев не хочет чрезмерно формализировать "треугольник", чтобы не "завязнуть в бюрократии", а "сконцентрироваться на конкретных делах и проектах".

Напомним, что "Люблинский треугольник" - это трехсторонняя платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Украиной, Литвой и Польшей, которая была основана 28 июля 2020 года.

Как сообщала "Страна", в конце января 2021 года министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши провели первое заседание в формате "Люблинского треугольника". Стороны общались в онлайн-режиме.