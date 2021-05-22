Литва приняла решение выйти из блока Китая "17+1"(формат сотрудничества стран Восточной и Центральной Европы с Китаем - Ред.) и призвала другие европейские государства последовать ее примеру.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлиуса Ландсбергиса сообщает Politico.

"Больше не существует такого понятия, как "17+1", поскольку с практической точки зрения Литва там отсутствует", - заявил министр.

Кроме того, глава МИД Литвы призвал другие страны Европы отказаться от инициативы Пекина и перейти от формата "16+1" к "более объединяющему и, следовательно, более эффективному формату "27 + 1" (все страны Евросоюза + Китай - Ред.).

"Единство 27 стран является ключом к успеху в отношениях ЕС с внешними партнерами. Отношения с Китаем не должны быть исключением", - сообщил Ландсбергис.

В то же время в китайском представительстве в ЕС заявили, что не знают о таком шаге со стороны Литвы.

На сегодняшний день в формате остались еще 11 стран ЕС: Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Словения. Китай хочет привлечь к инициативе Албанию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Черногорию и Сербию.

Напомним, Блинкен назвал Китай "проблемой столетия" для Соединенных Штатов.

.Также сообщалось, что США прогнозируют проблемы России с Китаем из-за усиления его влияния.