Половину Украины в воскресенье накроют дожди. Карта погоды на 23 мая
В воскресенье, 23 мая, в северные и западные регионы Украины вернутся дожди. При этом в южных и восточных областях страны будет сухая и теплая погода.
Об этом свидетельствует прогноз погоды, опубликованный Укргидрометцентром.
На западе страны температура воздуха ночью будет +8...+10 градусов, днем потеплеет до +16...+20. В течение как дня, так и ночи, будут идти дожди.
В северных областях Украины днем воздух прогреется до +18...+21 градуса, ночью похолодает до +9...+13. Дожди ожидаются в Черниговской и Сумкой областях.
В восточных и южных регионах столбики термометров днем поднимутся до +22...+25 градусов, ночью похолодает до +10...+13. Ожидается переменная облачность без осадков.
В Киеве в воскресенье температура днем будет +19...+21 градус, ночью +11...+13. В течение суток будет идти небольшой дождь.
Напомним, согласно прогнозу синоптиков текущий май в Украине окажется на 1-1,5 градуса теплее средних многолетних значений.
Также "Страна" сообщала, что за три дня в начале мая в Киеве выпала месячная норма осадков. Жителей столицы призвали не бросать мусор на улицах, потому что он может попадать в дождевые стоки.