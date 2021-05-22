В воскресенье, 23 мая, в северные и западные регионы Украины вернутся дожди. При этом в южных и восточных областях страны будет сухая и теплая погода.

Об этом свидетельствует прогноз погоды, опубликованный Укргидрометцентром.

На западе страны температура воздуха ночью будет +8...+10 градусов, днем потеплеет до +16...+20. В течение как дня, так и ночи, будут идти дожди.

В северных областях Украины днем воздух прогреется до +18...+21 градуса, ночью похолодает до +9...+13. Дожди ожидаются в Черниговской и Сумкой областях.

В восточных и южных регионах столбики термометров днем поднимутся до +22...+25 градусов, ночью похолодает до +10...+13. Ожидается переменная облачность без осадков.

В Киеве в воскресенье температура днем будет +19...+21 градус, ночью +11...+13. В течение суток будет идти небольшой дождь.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков текущий май в Украине окажется на 1-1,5 градуса теплее средних многолетних значений.

Также "Страна" сообщала, что за три дня в начале мая в Киеве выпала месячная норма осадков. Жителей столицы призвали не бросать мусор на улицах, потому что он может попадать в дождевые стоки.