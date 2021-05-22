В субботу, 22 мая, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получила для спасательных и розыскных нужд уже шестой вертолет Super Puma H225 производства компании Airbus.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Вертолет H225 Super Puma с бортовым номером 56 для проведения аварийно-спасательных операций дополнительно оснащен лебедкой для подъема и прожектором для поисков на земле в темное время суток.

"Все полученные ранее вертолеты активно привлекались для выполнения задач по назначению в 2020 году: во время ликвидации масштабных пожаров на территории Чернобыльской Зоны, Житомирской и Луганской областей, во время ликвидации последствий дождевых паводков в Карпатском регионе, для выполнения рейсов санавиации, а также для дежурств во время мероприятий по обеспечению безопасности на местных выборах в Украине", - сообщили в ГСЧС.

Всего в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией предусматривается получение для единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты МВД 55 вертолетов производства компании Airbus.

Видео: youtube.com/MNS GOV.UA

Напомним, что Нацгвардия Украины в ближайшие два года получит 10 французских вертолетов Airbus.

Также мы писали о том, что украинские пограничники закупят десять Airbus из Франции, так как они в пять раз экономичнее Ми-8.