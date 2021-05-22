Президент Франции Эммануэль Макрон в Париже поднял бокал под украинский традиционный тост "Будьмо!". После этого Украина пригласила его на бокал вина в Киев.

Президент Франции посетил террасу одного и ресторанов Парижа, которым разрешили работу после длительного карантина. Там лидера государства угостили коктейлем и кто-то из людей вокруг крикнул на украинском языке: "Будьмо!". В ответ Макрон улыбнулся и поднял бокал со словами: "За Украину", после чего сделала глоток коктейля.

Происходящее было заснято на видео, которое запостили в официальном Twitter-аккаунте Украины (аккаунт подвержден как официальный администрацией соцсети - Ред.), и сопроводили ролик приглашением президента Франции в Киев на бокал вина.

"Будьмо, господин президент Эммануэль Макрон. Следующий бокал вина - в моем Киеве", - говорится в сообщении, которое написано на французском языке.

Tchin🥂 Monsieur le Président @EmmanuelMacron. Le prochain🍷 est à moi à Kyiv pic.twitter.com/PChJ1RaMgr — Ukraine / Україна (@Ukraine) May 22, 2021

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский летал в Париж, где встретился с Эммануэлем Макроном.

Также сообщалось, что уже этим летом Макрон может прилететь с визитом в Украину.