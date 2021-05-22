В Подмосковье приехавшей на заработки украинке пришлось выпрыгивать из окна запертой квартиры, чтобы бежать из рабства "попрошаек".

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, 30-летняя украинка приехала в Россию 16 мая. Ее пригласила 24-летняя знакомая, которая пообещала женщине хорошие деньги и жилье. Девушку поселили в Люберцах вместе еще с одной женщиной. Вскоре к ним пришли трое мужчин. Они стали угрожать и потребовали отдать паспорта, а затем и вовсе заперли в квартире.

Украинку заставили выпрашивать у прохожих деньги, а потом отдавать их людям, которые держали ее в рабстве. Девушка решила сбежать и выпрыгнула из окна квартиры на втором этаже, сломав себе два позвонка. В настоящее время она находится в больнице.

Следственный комитет России завел дело о незаконном лишении свободы. Задержаны четыре человека, включая знакомую пострадавшей.

Напомним, недавно в Литве сняли фильм об оказавшихся в трудовом рабстве украинских дальнобойщиках.

Также мы писали о том, что мужчина вербовал украинок по заказу европейского порнорежиссера для продажи в сексуальное рабство.