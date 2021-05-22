В субботу, 22 мая, в Берлине прошел митинг против ограничительных мер карантина во время пандемии коронавируса. Мероприятие переросло в стычки демонстрантов с полиций.

Об этом сообщает The Вild.

Накануне суд и полиция Берлина запретили проводить массовые акции протеста в городе, в частности был запрещен митинг коронаскептиков у Бранденбургских ворот.

Несмотря на запрет, сотни людей вышли на улицы столицы Германии в знак протеста против карантинных ограничений. Полиция оцепила Бранденбургские ворота и призывала демонстрантов разойтись и закончить несанкционированный митинг. Большинство участников акций протеста были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

На кадрах с места событий видно, что демонстрация переросла в стычки с сотрудниками правоохранительных органов. Полиция провела ряд задержаний.

Meanwhile in #Berlin #Schellen #Polizei #b2205 pic.twitter.com/VgQ3tbfv9U

— Based Void (@BasedVoid) May 22, 2021

Напомним, в начале мая в Берлине уже проходил митинг против карантина, который перерос в конфликт с полицией.

Также сообщалось, что в марте акции протеста коронаскептиков состоялись в нескольких городах Германии.