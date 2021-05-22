В Берлине акция протеста коронаскептиков переросла в конфликт с полицией. Видео
В субботу, 22 мая, в Берлине прошел митинг против ограничительных мер карантина во время пандемии коронавируса. Мероприятие переросло в стычки демонстрантов с полиций.
Об этом сообщает The Вild.
Накануне суд и полиция Берлина запретили проводить массовые акции протеста в городе, в частности был запрещен митинг коронаскептиков у Бранденбургских ворот.
Несмотря на запрет, сотни людей вышли на улицы столицы Германии в знак протеста против карантинных ограничений. Полиция оцепила Бранденбургские ворота и призывала демонстрантов разойтись и закончить несанкционированный митинг. Большинство участников акций протеста были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
На кадрах с места событий видно, что демонстрация переросла в стычки с сотрудниками правоохранительных органов. Полиция провела ряд задержаний.
Meanwhile in #Berlin #Schellen #Polizei #b2205 pic.twitter.com/VgQ3tbfv9U
— Based Void (@BasedVoid) May 22, 2021
Meanwhile in #Berlin #Schelle #Polizei #b2205 pic.twitter.com/Rus1KQLTeF— Based Void (@BasedVoid) May 22, 2021
#berlin live protestation contre le gouvernement et les restrictions sanitaires...@glr_berlin pic.twitter.com/hBxA9lSFPr— miki (@elcartagenese) May 22, 2021
Напомним, в начале мая в Берлине уже проходил митинг против карантина, который перерос в конфликт с полицией.
Также сообщалось, что в марте акции протеста коронаскептиков состоялись в нескольких городах Германии.