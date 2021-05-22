На военном аэродроме в Саках в аннексированном Крыму двоим летчикам истребителя российских ВВС пришлось катапультироваться из-за внештатного срабатывания соответствующей системы самолета.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

ЧП произошло в пятницу, 21 мая, с самолетом Су-30СМ при подготовке к вылету. В момент срабатывания системы катапультирования самолет находился на земле. Оба пилота остались живы.

После аннексии Крыма в Саках дислоцируется российский 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк. Также Россия разместила там учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки летного состава палубной авиации.

Ранее "Страна" сообщала о том, как в Беларуси разбился военный самолет, пилоты перед гибелью увели борт от жилых домов.

Также мы писали, что в апреле Россия временно ограничивала полеты над Крымом. Район объявили временно опасным для полетов воздушных судов.

Кроме того, сообщалось, что после закрытия неба над Крымом туда полетел разведывательный беспилотник США.