Инцидент произошел с самолетом Су-30СМ. Фото: ru.wikipedia.org

На военном аэродроме в Саках в аннексированном Крыму двоим летчикам истребителя российских ВВС пришлось катапультироваться из-за внештатного срабатывания соответствующей системы самолета.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

ЧП произошло в пятницу, 21 мая, с самолетом Су-30СМ при подготовке к вылету. В момент срабатывания системы катапультирования самолет находился на земле. Оба пилота остались живы.

После аннексии Крыма в Саках дислоцируется российский 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк. Также Россия разместила там учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки летного состава палубной авиации.

Ранее "Страна" сообщала о том, как в Беларуси разбился военный самолет, пилоты перед гибелью увели борт от жилых домов.

Также мы писали, что в апреле Россия временно ограничивала полеты над Крымом. Район объявили временно опасным для полетов воздушных судов.

Кроме того, сообщалось, что после закрытия неба над Крымом туда полетел разведывательный беспилотник США.

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