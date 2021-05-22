В Израиле провели предварительную оценку прямого ущерба от ракетных обстрелов и беспорядков во время последней эскалации конфликта с ХАМАС. Налоговое управление государства оценивает ущерб примерно в 250 млн шекелей (почти 77 млн долларов - Ред.).

Об этом сообщает Newsru.co.il.

В налоговое управление Израиля уже было подано более 5 тысяч исков, и их количество может увеличиться, поскольку не учитывается ущерб, нанесенный в последние часы, и ущерб имуществу граждан, которые временно выехали из зоны обстрелов и еще не успели вернуться домой.

От ракетных обстрелов значительнее всех пострадал Ашкелон, в котором были повреждены 787 квартир. В общей сложности в Ашкелоне было подано 1 087 исков. В Ашдоде пострадали 228 квартиры (359 исков), в Рамат-Гане – 227 квартиры (254 иска), в Холоне – 188 квартир (249 исков), в Петах-Тикве – 182 квартиры, в Гиватаиме – 136 квартир, в Тель-Авиве – 77 квартир. Несколько зданий пострадали от беспорядков в Яффо.

Кроме того, 170 семей были выселены из своих домов, которые пострадали от ракетных обстрелов, в отели. Их проживание оплачивает налоговое управление. Помимо этого, пострадали сотни автомобилей.

Напомним, 21 мая вступило в силу взаимное прекращение огня между Израилем и ХАМАС, палестинским исламистским движением, которое правит в секторе Газа. Вскоре после этого находящийся в Катаре лидер ХАМАС поприветствовал победу над Израилем в боевых действиях.

Также сообщалось, что Армия обороны Израиля заявила о готовности ударить по лидерам ХАМАС.