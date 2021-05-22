Сотрудники полиции заблокировали порносайт, ссылка на который оказалась в школьном учебнике украинского языка.

Об этом в субботу, 22 мая, в Facebook сообщил автор этого учебника Александр Авраменко.

"Проблема со ссылкой на порносайт решена: его уже заблокировали", - написал Авраменко на странице в соцсети.

Автор учебника поблагодарил за помощь в решении проблемы замглавы МВД Антона Геращенко.

Фото: facebook.com/oleksandr.avramenko

Напомним, недавно в учебнике по украинскому языку за 10 класс авторства языковеда Александра Авраменко обнаружили ссылку на порносайт. В разделе учебника "Спор как вид коммуникации" размещен текст, посвященный теме необходимости школьной формы в учебных заведениях. В этом тексте содержится ссылка, переходя по которой посредством браузера дети могли попасть на сайт с порно.

После того, как пользователи соцсетей и СМИ обратили внимание на эту ссылку, автор учебника заявил, что веб-адрес порносайта, который попал в его школьное пособие для детей, принадлежал администрации Новомиргородского района Кировоградской области до сентября прошлого года.