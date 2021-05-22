Утром в субботу, 22 мая, на Донбассе противник из минометов калибра 120 мм обстрелял гражданский дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС в Facebook.

Как сообщается, был обстрелян частный сектор населенного пункта Пески. В 06:55 во двор одного из местных жителей попала мина, в результате чего взрывная волна вырвала ворота и повредила ограждение.

"Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что произошло и именно этим спас себе жизнь – ведь следующая мина попала в дом: пробила крышу и сдетонировала на чердаке, в результате чего был разрушен потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты жилого дома", – говорится в сообщении.

В связи с этим в ООС обвинили противника в грубом нарушении международного гуманитарного права и Минских договоренностей.

Напомним, 18 мая Вооруженные силы Украины заявили, что обстрелы на Донбассе не прекращаются: 17 мая противник 9 раз нарушил режим прекращения огня, огонь по позициям велся в том числе из жилых кварталов Донецка.

Также сообщалось, что штаб ООС сообщил об 11 нарушениях режима прекращения огня со стороны противника. ВСУ открывали ответный огонь.