В итальянском городе Кастельфранко ди Сотто, в провинции Пиза в одном из коттеджей была найдена мертвой 29-летняя украинка Кристина Новак. Женщина пропала еще в ноябре прошлого года.

Об этом пишет издание "ilmessaggero".

Труп девушки был найден 18 мая в заброшенном и разрушенном фермерском доме посреди леса в Кастельфранко-ди-Сотто (Пиза). Это недалеко от места, где украинка жила со своим возлюбленным. Экспертиза показала, что смерть наступила от огнестрельного ранения.

В убийстве обвинили 49-летнего татуировщика Франческо Лупино, который был соседом пары и владельцем дома, который они снимали. Лупино находится под стражей, своей вины он не признает.

Мотивы убийства пока неизвестный. Предполагается, что Кристина стала свидетелем чего-то, что она не должна была видеть.

Для расследования исчезновения украинки итальянская полиция привлекла многочисленные ресурсы. Проведен обыск дома и прилегающих территорий, клуба, в котором она работала, опрошены коллеги по работе, соседи и знакомые. Все улики указывают на вину Франческо Лупино, его ждет суд.

Как известно, Новак исчезла 31 октября прошлого года в маленьком городке Альтопашо. Сначала арестовали ее сожителя - 41-летнего Айрама Гонзалеса Негрима, предпринимателя испанского происхождения, которого обвиняли в незаконном ношении оружия и боеприпасов, хранении краденых товаров, а также наркотиков с целью продажи.

При этом соседом Кристины и "партнером" в криминальных сделках ее сожителя был татуировщик Франческо Лупино. Негрима захотел выйти из "бизнеса" и обвинил итальянца в краже денег, вырученных от наркотрафика. В ответ он угрожал испанцу пистолетом. В конце-концов наркоторговцы решили поделить имущество. Лупино отдал Гонсалесу наркотики и два пистолета, а позже заявил на него в полицию.

Напомним, недавно в Турции пропала украинка, в ее семье рассматривают версию с похищением.

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