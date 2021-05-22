За прошедшие сутки, 21 мая, в рядах Вооруженных сил Украины один человек скончался от коронавируса, а общее число жертв болезни увеличилось до 92.

Об этом сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

"Работник ВСУ находился на лечении в Киевской городской клинической больнице. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным", - заявили военные.

Также в командовании рассказали, что за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 21 бойца. Всего в армии Covid-19 болеют 228 человек. На изоляции находится 83 бойца.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 22 мая, количество зараженных коронавирусом в Киеве увеличилось на 298 человек. Больше всего случаев заражения обнаружили в таких районах - Соломенском (93), Святошинском (56) и Днепровском (33).

Также "Страна" рассказывала, что всего в Украине за последние сутки обнаружили 4 606 человек, зараженных коронавирусом. Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (438 человек), Харьковской области (371), Львовской области (344), Донецкой (334) и Киевской области (303).