В США на акционе продали письмо знаменитого ученого Альберта Эйнштейна, в котором содержится его, пожалуй, самая знаменитая формула E=mc2 (эквивалентность массы и энергии).

Об этом пишет ВВС.

Листок с формулой был продан за $1,2 млн - сумму в три раза большую, чем предполагалось.

Письмо было написано на одном листе 26 октября 1946 года, оно адресовано польско-американскому физику Людвику Зильберштейну, который оспаривал некоторые теории Эйнштейна.

Как считают эксперты, в мире есть лишь три рукописных текста Эйнштейна, содержащих формулу E=mc2. Впервые она появилась в научной работе знаменитого физика в 1905 году. Формула является фундаментальным концептом современной физики.

Напомним, в 2019 году мы писали, что в Израиле на продажу выставлено письмо Эйнштейна о "теории всего". Послание написано Нобелевским лауреатом на немецком языке. Оно касается попытки Эйнштейна создать так называемую теорию всего - гипотетическую объединенную физико-математическую теорию, описывающую все известные фундаментальные взаимодействия.

Также мы писали, что в Иерусалиме за $1,56 миллиона был продан рецепт счастья, которым физик когда-то отблагодарил посыльного в токийской гостинице.