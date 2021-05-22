Китайские ученые Вэйфэн Ши и Джордж Гао заявили, что состав и история штамма вируса птичьего гриппа H5N8 могут стать причиной еще одной пандемии.

Об этом говорится в их отчете на медицинском портале Medical Xpress.

Новый штамм вируса был впервые обнаружен в 2010 году у одной утки в Китае. В 2014-м вспышки были замечены в Японии и Южной Корее как у домашних, так и у диких птиц. В 2016-м вирус подтвердился у птиц в Индии, России, Монголии, США и в части Европы.

"К 2020 году вспышки заболевания наблюдались в 46 странах. Эта история свидетельствует о том, что вирус способен распространяться очень быстро. Еще более тревожным было сообщение о перекрестных инфекциях у семи российских сельскохозяйственных рабочих в декабре прошлого года", - отмечается в исследовании.

Согласно данным китайских ученых, у инфицированных не было каких-либо симптомов или признаков заболевания.

Но ученые указывают, что после того, как скрещивание было сделано, вирусу обычно не требуется много времени, чтобы адаптироваться к другим жертвам.

Напомним, сотрудники норвежского Бергенского аквариума начали вакцинацию группы пингвинов Генту (также известных как антарктические пингвины Папуа). Птицы уже несколько месяцев находятся в карантине из-за выявления в декабре случаев заражения высокоинфекционным штаммом птичьего гриппа H5N8.

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