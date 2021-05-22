Власти Ирана не признали решение Верховного суда Онтарио (Канада), который назвал терактом крушение рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном, не исключив, что судно могли атаковать намеренно.

Об этом пишет "Al Jazeera".

В МИД Ирана осудили постановление канадского суда. Там считают, что у него нет надлежащей юрисдикции в отношении этой авиакатастрофы.

"Всем известно, что канадский суд не компетентен рассматривать это авиационное происшествие, произошедшее за пределами и вне юрисдикции Канады", - сказал представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Напомним, вчера Верховный суд канадской провинции Онтарио принял решение, что Иран, сбив Boeing-737, совершил террористический акт. Судья Эдвард Белобаба обнаружил "на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу 752 были преднамеренными".

Boeing-737 МАУ потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

Как сообщалось, ранее Канада осудила "недобросовестное" поведение Ирана и обещает подготовить свой доклад.