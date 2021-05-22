Как стало известно "Стране", беркутовцев, которых в конце декабря 2019 года освободили в рамках большого обмена с так называемыми "ЛДНР", по требованию Офиса Генпрокуратура суд объявил в розыск и теперь их может ждать заочное осуждение.

В заявлении стороны защиты "беркутовцев" сказано, что перед обменом только лишь двоим (А. Маринченко, С. Тамтура) из пятерых были выданы паспорта.

"29 декабря 2019 года, на выполнение Украиной межгосударственных договоренностей, достигнутых в ходе проведенного 9 декабря 2019 "Нормандского саммита" по обмену удерживаемых лиц, все обвиняемые были доставлены на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской области. При пересечении линии разграничения с неподконтрольной территории только Маринченко А.Н. и Тамтура С.Б. при себе имели паспорта гражданина Украины, на основании которых они смогли вернуться на подконтрольную территорию Украины", - заявил "Стране" адвокат стороны защиты Александр Горошинский.

Более того, по словам правозащитника, согласно справке центра обработки информации Госпогранслужбы Украины, информация о пересечении границы гражданами А. В. Янишевским и С. П. Зинченко вообще отсутствует.

Именно из-за отсутствия паспортов, утверждает Горошинский, трое "беркутовцев" больше года не могут вернутся на подконтрольную Киеву территорию, а также посещать судебные слушания по своим делам.

Именно такую неявку Святошинский суд расценил, как укрывательство и объявил троих беркутовцев - П. Аброськина, С. Зинченко, О. Янишевского в розыск.

В рамках уголовного производства сторона обвинения обратилась с ходатайством об объявлении обвиняемых в международный розыск мотивируя свое ходатайство, в частности, тем, что это позволит суду применить положения ч. 3 ст. 323 УПК Украины, а именно продолжить судебное разбирательство в отношении обвиняемых в их отсутствие. 20 октября 2020 постановлением Святошинского районного суда г. Киева Аброськина П.М., Зинченко С.П., Янишевского А.В. объявлено в розыск" - заявил "Стране" адвокат беркутовцев Александр Горошинский.

По мнению стороны защиты подобные действия стоит расценивать, как сговор Офиса генпрокуратуры и суда, учитывая, что решения уже вступили в силу.

Напомним, известный юрист Андрей Портнов сообщил, что выиграл суд у Минобразования о содержании школьных учебников. В них, по мнению Портнова, героизируют участников Майдана и массовых беспорядков, которые там происходили.