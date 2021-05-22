Китайский ровер "Zhurong" успешно спустился с посадочной платформы и приступил к изучению поверхности Марса.

Об этом сообщает Национальное космическое управление КНР.

"22 мая ровер Zhurong безопасно покинул посадочную платформу, добрался до поверхности Марса и начал исследования", - заявили в пресс-службе агентства.

Известно, что марсоход прибыл на Красную планету на борту автоматической станции "Tianwen-1". Спуск с платформы начался неделю назад. За это время ровер успел развернуть панели солнечных батарей, антенну и рампу.

Фото cnsa.gov.cn

Аппарат находится на равнине Утопия. Это округлая низменность в восточной части северного полушария Марса. В оснащении "Zhurong" есть камеры, детектор магнитного поля, георадар, детектор поверхностных соединений и прибор для метеорологических измерений.

Основная программа исследований рассчитана на три месяца. Если у марсохода не возникнет критичных проблем, он сможет функционировать и дольше.

Китай стал второй страной после США, которой удалось успешно доставить аппарат на поверхность Марса. Ровер в числе прочего будет искать признаки существования жизни.

Напомним, китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало два снимка и видеозапись, снятые зондом "Тяньвэнь-1". Видео сделано в начале процесса посадки, а фото - уже на поверхности Красной планеты.

Ранее зонд "Тяньвэнь-1" уже присылал снимок Марса, но сделанный с расстояния примерно в 2,2 млн километра.