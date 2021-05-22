Российское правительство утвердило постановление, которые предполагает вручение Конституции страны гражданам при получении первого паспорта.

Соответствующее решение было принято по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба российского Кабмина.

"С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр Конституции. Об этом говорится в изменениях, которые внёс председатель правительства Михаил Мишустин в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Данное решение коснется четырнадцатилетних граждан, получающих паспорт впервые, а также иностранцев, получающих российское гражданство. Как считают в кабмине, это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике.

Рассмотреть вопрос о вручении Конституции вместе с паспортом правительству поручил российский президент по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в документ.

Напомним, ранее сообщалось, что в России вводят правовой режим "контролируемого пребывания" для мигрантов.

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