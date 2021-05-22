В России будут выдавать экземпляр Конституции при получении первого паспорта
Российское правительство утвердило постановление, которые предполагает вручение Конституции страны гражданам при получении первого паспорта.
Соответствующее решение было принято по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба российского Кабмина.
"С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр Конституции. Об этом говорится в изменениях, которые внёс председатель правительства Михаил Мишустин в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Данное решение коснется четырнадцатилетних граждан, получающих паспорт впервые, а также иностранцев, получающих российское гражданство. Как считают в кабмине, это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике.
Рассмотреть вопрос о вручении Конституции вместе с паспортом правительству поручил российский президент по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в документ.
Напомним, ранее сообщалось, что в России вводят правовой режим "контролируемого пребывания" для мигрантов.
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