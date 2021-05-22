Сегодня, 22 мая, в Ровно из-за масштабной аварии, в ходе которой столкнулись три автомобиля, пострадали пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, инцидент произошел на улице Иванова с участием трех автомобилей: две из них марки Renault и еще одна марки Volkswagen.

"На момент ДТП во всех машинах находилось 8 человек, 5 из них (4 женщины и 1 мужчина) получили травмы и были госпитализированы в больницу, их состояние сейчас оценивают медики", - говорится в сообщении.

Также известно, что в результате аварии погибших нет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

В Ровно из-за аварии пострадали пять человек. Фото: Facebook/ГСЧС Украины

Напомним, ранее в Ровенской области перевернулся автобус с 20 пассажирами. Водитель, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу, а после - на обочину, где допустил опрокидывание транспорта. В больницу доставили четыре пассажира.

Также "Страна" писала, что на трассе "Киев-Чоп" в Ровенской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла семья с полуторамесячным ребенком. Трагедия случилась рядом с селом Колоденка.