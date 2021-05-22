В России введут специальный правовой режим для мигрантов, которые незаконно находятся на территории страны, но вынуждены это делать в силу сложившихся обстоятельств, например из-за коронавируса. Режим получил название "Контролируемое пребывание".

Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос ТАСС.

"В качестве одной из мер профилактического характера, направленных на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, планируется введение в законодательство специального правоохранительного режима - "Контролируемое пребывание". Он будет устанавливаться в отношении мигрантов, не имеющих правовых оснований для нахождения в России, но пребывающих на ее территории по тем или иным причинам", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в МВД, новый правовой режим будут применять к иностранцам, в отношении которых, например, приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен выезд из России в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний, участием в судебных разбирательствах.

"Рассматривается вопрос об установлении такого режима и в отношении иностранцев, страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями, которым выданы предписания Роспотребнадзора о соблюдении определенных санитарных правил, в том числе режима самоизоляции", - добавили в ведомстве.

Также правоохранители сообщили, что в отношении таких контролируемых иностранцев законодательно могут ввести несколько ограничений. Также рассматривается вопрос о внесении соответствующих изменений в КоАП РФ в части установления ответственности иностранных граждан за нарушение режима контролируемого пребывания.

По информации ведомства, около 1,6 млн мигрантов не выехали из РФ после окончания срока пребывания в стране с марта 2020 года, когда началась пандемия. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября поставить на учет всех детей проживающих в стране мигрантов, которые учатся или ходят в детские сады.

Ранее Россия поставила странам СНГ ультиматум и потребовала забрать за два месяца всех нелегальных мигрантов.