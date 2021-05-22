После ввода новых американских санкций против судов, участвующих в строительстве "Северного потока-2" и на фоне намерений провести встречу президентов двух стран в Кремле заявили, что хотят разобраться в последних действиях Вашингтона.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Интерфаксу".

"Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли этот шаг Вашингтона учтен Москвой при выработке решения о возможной встрече Владимира Путина с Джо Байденом.

"Посмотрим, как нам лучше будет", - добавил Песков.

Напомним, вчера, 21 мая, Министерство финансов США, как и ожидалось, ввело санкции против кораблей, которые ведут укладку газопровода "Северный поток - 2". Также в санкционный список попали четыре организации из РФ. В тоже время, как и предполагалось, в санкционном списке нет компании-оператора "Северного протока-2", а также прочих немецких компаний, которые связаны с проектом.

Ранее "Страна" подробно писала, почему Байден сдал назад и США отказываются от санкций против "Северного потока-2", а также, что это значит для Украины.