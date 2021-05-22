Наталья Албот, кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS) президента Молдовы Майи Санду снимается с парламентских выборов из-за скандала с наркотиками, который случился с ней в аэропорту.

Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

"Наталья Албот - №8 в списке PAS. Она заявила, что уходит, чтоб не наносить вред команде", - об этом сама кандидат заявила публично.

Как известно, в 2017 году Албот задержали в аэропорту Кишинева. У нее в пачке сигарет обнаружили наркотик - небольшой пакетик с марихуаной. Сама политик утверждает, что чужую пачку она случайно взяла в кафе.

Напомним, депутат Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Влад Батрынча заявил, что похищение экс-судьи Чауса стало подарком президента Молдовы Майи Санду своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

По словам политика, тема похищения обсуждалась по телефону главами государств или их представителями еще до ЧП. Таким образом молдавская сторона "сделала подарок" Зеленскому.

"Процедура была совсем не официальной. Была телефонная договоренность. Президент Зеленский или его представитель обсудили с Санду или с кем-то из ее советников и договорились", - заявил Батрынча.

Также "Страна" писала, что в конце апреля президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента, досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля.