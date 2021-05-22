В субботу, 22 мая, ожидается сильный ветер и увеличение пожарной опасности в некоторых регионах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) со ссылкой на синоптиков.

Как сообщается, порывы ветра от 15 до 20 м/с (I уровень опасности, желтый) сегодня днем ожидаются в западных областях.

Кроме того, чрезвычайный уровень пожарной опасности в этот день и завтра, 23 мая, будет преобладать в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Тернопольской областях.

Напомним, по прогнозу синоптиков, на выходных, 22 и 23 мая, в Украине будет тепло и солнечно. В субботу практически во всех регионах будет сухая погода, но уже в воскресенье возможны дожди и грозы. В Киеве в субботу ожидается солнечная погода с температурой воздуха +20...+23 градуса.

Также мы писали, что несмотря на ливни, в трех областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Как рассказали спасатели, по данным Укргидрометцентра, 20 мая в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях был объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.