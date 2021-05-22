Президент США Джо Байден рассказал, что встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном лишь при определенных условиях.

Об этом он заявил после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, как передает Politico.

"Я не стал бы делать то, что было сделано не так давно в прошлом. Я бы не дал ему (лидеру КНДР - Ред.) всего, что он ищет, международного признания как законного, но дал бы ему то, что позволило бы двигаться в направлении, чтобы казаться более серьезным в том, к чему он вовсе не относился серьезно", - сказал глава Белого дома.

В то же время Байден уточнил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться только при условии, если Белый дом будет знать, что именно будет обсуждаться. По данным журналистов, такой подход "контрастирует с позицией экс-главы США Дональда Трампа", поскольку тот относился к встрече с главой КНДР более свободно.

Напомним, в ходе этого же брифинга лидер Южной Кореи рассказал, что Вашингтон снял ограничения с дальности полета их ракет.

Также "Страна" писала, что Евросоюз принял официальное решение о продлении на год (до 18 мая 2022 года) киберсанкций против организаторов хакерских атак на свои структуры и государственные органы отдельных стран, входящих в ЕС.