Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что в ходе переговоров в Вашингтоне с американским лидером Джо Байденом была достигнута договоренность об отмене ограничений на дальность полетов южнокорейских ракет.

Слова чиновника приводит "Интерфакс".

"Я рад объявить о прекращении действия руководящих принципов по ракетам", - сказал он.

Президент Южной Кореи также назвал это "символом и существенной" мерой, которая демонстрирует надежность альянса. Последняя редакция соглашения или "руководящих принципов" ограничивала дальность полетов ракет 800 км и не лимитировала их полезную нагрузку.

Изначально соглашение было подписано в 1979 году и ограничивало дальность полета южнокорейских ракет 180 км, вес боеголовок - 500 кг, затем четырежды пересматривалось в сторону увеличения как дальности полета, так и полезной нагрузки.

Нынешняя администрация Южной Кореи настаивает на усилении собственного оборонного потенциала страны. Отмена ограничений на дальность полета ракет, как пишут южнокорейские СМИ, означает "ракетный суверенитет" для Южной Кореи.

Мун Чжэ Ин и Байден договорились также сформировать глобальное всеобъемлющее партнерство в области вакцин от коронавируса, отметив при этом, что передовые американские технологии будут сочетаться с производственными мощностями Южной Кореи.

Напомним, в начале прошлого года стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет и пообещал в недалеком будущем продемонстрировать новый вид стратегического оружия. Это случилось после проведения совместных военных учений США и Южной Кореи.