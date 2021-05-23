Минкульт опубликовал список объектов, которые в этом году государство начнет усиленно реставрировать.

У Зеленского этот процесс уже назвали "большая реставрация". Ее начнут на 22-х объектах, на которые пойдет 400 миллионов гривен. Всего же программа рассчитана на пять миллиардов.

Правда, далеко не всё отреставрируют. Если брать только те места, по которым запланирована реставрация (обычная или комплексная) - то это меньше половины выделенной ныне суммы: 172 миллиона.

Остальные исторические памятники либо просто отремонтируют, поскольку они в аварийном состоянии - либо же вообще ничего делать не будут, а только напишут планы по будущей реставрации. Которые, к слову, стоят многие миллионы гривен и пока неизвестно, воплотятся ли в реальность.

Самый яркий случай - это 20 миллионов на чертежи реставрации лежащего в руинах и мало кому известного Галицкого замка. Похожая картина с развалинами Чертковского замка, от которого остались одни стены - на работы по их укреплению дают 17 миллионов.

Также у Минкульта есть очевидный крен на Киев и запад Украины.Кроме усадьбы Качановка, Левобережья и юга Украины в списке вообще почему-то не оказалось. Хотя там и Полтава, и Одесса, и Харьков, где есть, на что посмотреть.

"Страна" проанализировала, на что Минкульт потратит почти полмиллиарда из бюджета.

Что входит в объекты "Большой реставрации"

1. Троицкая надвратная церковь. Это храм, построенный еще в XII веке, расположен у главного входа в Киево-Печерскую Лавру (там, где государство берет деньги за вход в историко-культурный заповедник).

На ее реставрацию в течение года планируется потратить почти 14 миллионов гривен.

Последняя серьезная реставрация этого храма проходила в советское время - 1957-1958 годы. Она было очень масштабной - обновили все картины и позолоту, восстановили утраченные элементы декора.

2. Онуфриевская башня. Одно из укреплений стен Киево-Печерской лавры с юго-восточной стороны.

Построена на деньги гетмана Ивана Мазепы в 1689 году. Раньше она имела купол, но его сняли еще в XIX веке.

Проект восстановления башни был написан еще в 1982 году, сообщается на сайте заповедника. Теперь его планируют реализовать за восемь миллионов гривен.

3. Крепостные стены около ближних и дальних пещер Киево-Печерской лавры. Противоаварийные работы на одном из участков потянет на пять миллионов гривен.

4. Галиций замок в городе Галич Ивано-Франковской области. Он был построен поляками в середине XIV века.

Его реставрировать в этом году не собираются. Деньги закладывают лишь на изготовление проектной документации. Сумма огромная - 20 миллионов гривен из спецфонда бюджета.

Судя по фото, пока это строение не слишком впечатляет - ученые так и его и называют: руины Галицкого замка. Но деньги в него хотя, видимо, вложить огромные. Пока, правда, только в план-смету.

5-7. Хотинская крепость в Черновицкой области. Здесь планируется работа по нескольким направлениям.

Во-первых, два миллиона гривен потратят на обследование состояния первого моста южной башни Хотинского замка. И разработку плана реставрации моста.

Во-вторых, почти десять миллионов уйдет на противоаварийные работы по всей крепости.

И полмиллиона потратят на реставрацию некоторых крыш замка. То есть всего по Хотину более 12 миллионов гривен.

8. Национальный художественный музей в Киеве.

Это один из рекордсменов по затратам. Сюда планируется вложить 40 миллионов гривен.

Основной реципиент - Дом древностей и искусств по адресу Грушевского, 6. Там будут вести реставрацию и противоаварийные работы.

9-11. София Киевская. Здесь запланированы несколько видов работ.

Во-первых, ремонт и реставрация отмостки (водонепроницаемого покрытия) вокруг Софийского собора. На это заложено 11 миллионов.

Во-вторых, за два миллиона планируют реставрировать помещения бывшей Хлебной - их приспособят под выставочные залы. А консисторию переоборудуют под административные помещения.

Еще 2,7 миллиона направят на проект реконструкции звонницы Софийского собора. Итого на весь комплекс в этом году пойдет порядка 16 млн. Меньше, чем на проект-смету для Галицкого замка.

12. Консерватория на улице Городецкого в Киеве. Чемпион по ассигнованиям в списке Минкульта - на ее реставрацию выделят 103 миллиона. Деталей не сообщают, хотя интересно было бы взглянуть на проект реставрации за такую сумму.

13. Жолковский замок на Львовщине станет вторым по затратам - на его реставрацию потратят 51 миллион гривен.

Статья расходов - "комплексные реставрационные работы". Замок, построенный в шестнадцатом столетии поляками, является одной из важных достопримечательностей Галичины.

Он был сильно поврежден во время Второй мировой войны, но при СССР, в 70-х годах замок отреставрировали. Правда, часть его помещений передали в жилой фонд. Там и сейчас есть арендуемые частниками помещения.

14. Подгорецкий замок во Львовской области. 32 миллиона заложено на реставрацию расположенного там дворца, костела святого Иосифа и корчмы-музея "Гетманский заезд".

Этот замок в советское время передали под туберкулезный санаторий, но проводили и реставрацию. В 1997 году комплекс передали в распоряжение Минкульта.

В Подгорецком замке в советское время снимали сцены из фильма "Д'артаньян и три мушкетера".

15. Олесский замок во Львовской области и костел Капуцинов с кельями. На это выделят 45 с половиной миллионов гривен.

Упоминания о замке - из 14-го века. Он еще носит название "замка Даниловичей" по имени русских магнатов, которые им владели XVII веке. Там в это же время служил отец Богдана Хмельницкого. К слову, когда замок был уже под контролем поляков, Хмельницкий его захватил.

Известно, что в этом замке родился будущий польский король Ян Собесский.

В советское время провели масштабную реставрацию замка, открыли в нем музей и картинную галерею. А вокруг разбили парк на 13 гектар. Все это делалось в 60-х и 70-х годах.

Здесь также снимали эпизоды к "Д'артаньяну" и другим советским фильмам.

16. Музей Тараса Шевченко в Каневе. На его реставрацию выделят 16,5 миллионов.

17. Драматический театр Заньковецкой во Львове. На ремонт помещений камерной сцены выделят четыре миллиона гривен.

18. Мост к замку Збараж в Тернопольской области. На его реконструкцию дадут 2,75 миллиона. Сам замок пока трогать не будут.

19. Чертковский замок. Еще одно немалое ассигнование на руины - 17 миллионов из спецфонда. От этой крепости XVII века в Тернопольской области остались одни стены.

Реконструировать строение обещали до 2022 года, а о его появлении в "Большой реставрации" говорили еще год назад.

При этом в документе Минкульта сказано, что его будут не реставрировать, а выводить из-под аварийного состояния. В частности - сделают временную крышу.

20-22. Качановский дворец в Черниговской области, где ранее располагалась резиденция губернатора Малороссии при царской власти. После им владели дворяне Тарновские.

Власти, во-первых, собираются написать план реставрации дворца. На составление сметы Минкульт заложил более пяти миллионов гривен. Еще 500 тысяч пойдет на план для реконструкции Водонапорной башни.

Реставрировать же в этом году собираются только альтанку композитора Глинки, расположенную в парке.

Вопросы к "Большой реставрации"

Выше мы уже упоминали основные вопросы к программе президента, который анонсировал "Большую реставрацию" еще в феврале.

Это, во-первых, почти полное отсутствие Левобережной и южной Украины. Если расположить объекты на карте, то картина такова - на левом берегу Днепра только Качановка Черниговской области. Юго-восток страны вообще не представлен.

Во-вторых - большинство объектов получат обычный ремонт, который уже "горел". Это вещь тоже необходимая, но называть противоаварийные работы "реставрацией", конечно, можно только ради пиара.

В-третьих, часть денег пойдет на достаточно странные объекты вроде Галицкого или Чертковского замков, которые по факту находятся в руинах и вряд ли в обозримом будущем станут магнитом для туристов.

По этому поводу уже пишут в соцсетях - усматривая в этом даже коррупционный интерес отдельных чиновников.

"Понятия не имею, как так получилось, но эксперты решили, что в первую, да что там, первейшую очередь реализации проекта "Большая Реставрация", всенепременно должен попасть Черткивский замок.

Никогда в жизни не слышали о таком?

Да ну, Чорткив известнейшее во всем мире место, туристическая бомба, где то между Стоунхенджем и Пирамидами.

Вообще не слышали про Чорткив? Ну ладно, нет, так нет.

Но теперь знаете, куда идёт первый транш из выделенных на Большую Реставрацию пяти миллиардов.

Потому что эксперты восхитились Чорткивом, а вовсе не из за того, что это родной городок нардепа Евгении Кравчук, заместителя главы гуманитарного комитета, ранее возглавляемого ныне министром культуры Александром Ткаченко, чьё ведомство и составило перечень объектов для реставрации.

Не подумайте, ни в коем случае, что тут имеет место какое то откровенно смешное кумовство или протекционизм, что вы.

Все кроме вас знали, что нужно начать именно с Чорткивского замка, любого на улице останови, сразу скажет", - иронизирует по этому поводу нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.

В Одессе тоже отметили, что ни один объект из области не попал в госпрограмму по реставрации.

"В перечень не попал ни один памятник истории и архитектуры, расположенный на территории Одесского региона. Хотя ранее по президентской программе намеревались отреставрировать Одесскую филармонию, Воронцовский дворец, здание мэрии на Думской площади в Одессе, Аккерманскую крепость и Одесский музей морского флота. Кроме того, губернатор Сергей Гриневецкий не исключал, что финансирование по программе получит и Одесский художественный музей, возглавляемый скандальным "евромайдановцем" Александром Ройтбурдом", - пишет издание "Таймер".