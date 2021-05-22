Количество жертв аварии в коллекторе под Таганрогом в Ростовской области выросло до 11 человек по состоянию на утро 22 мая.

Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лисицкий, передает ТАСС.

Перед этим было известно о 10 жертвах ЧП и пяти пострадавших, которые находятся в реанимации. Однако Лисицкий сообщил, что еще один пострадавший умер в больнице.

По данным администрации города, в реанимации остаются четыре человека. "Четверо в реанимации, врачи работают", - сказали там, добавив, что угроза жизни пациентов сохраняется.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, причиной аварии на очистных сооружениям стало несоблюдение техники безопасности.

Напомним, ЧП произошло 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. По факту аварии прокуратура Ростовской области организовала проверку, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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