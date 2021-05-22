Страны "Большой семерки" договорились прекратить финансирование добычи угля за рубежом. Также страны хотят постепенно отказаться от угольной энергетики до 2030 года.

Об этом сообщает The Guardian.

Такого решения страны G7 смогли достичь после почти двухдневных споров на встрече министров окружающей среды и энергетики. Целью стратегии называют ограничение роста температуры по всей планете на 1,5 градуса по Цельсию.

В то же время Япония, которая является одним из крупнейших в мире источников финансирования угольной энергетики, выразила обеспокоенность тем, что в случае уменьшения финансирования Китай вмешается и построит за границей угольные электростанции. Они будут более эффективны, чем проекты Японии.

Остальные члены G7 - Великобритания, США, ЕС, Франция, Италия, Германия и Канада - были едины в призывах к прекращению такого финансирования.

Напомним, на "юбилейном" Кабмине 3 марта премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск уже в ближайшее время пилотного проекта по трансформации угольных регионов. Если говорить простыми словами, речь идет о закрытии шахт.