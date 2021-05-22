Бывший президент Украины Петр Порошенко до сих пор знакомится с материалами своего дела. Расследование по нему началось в июле 2020 года из-за злоупотребления властью при назначении Сергея Семочко в СВР. По нему Порошенко уже вручили подозрение. Затем ГБР объявило о том, что досудебное расследование завершено и дело отправлено на ознакомление подозреваемому.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос "Украинских новостей".

"Стадия ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования продолжается", - сообщили в генпрокуратуре.

Уточним, что дело касается злоупотреблений полномочиями, связанных с назначением Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Несмотря на это, в Офисе генпрокурора отказались рассказывать, сколько в деле томов и обращалось ли ведомство в суд с требованием ограничить сроки ознакомления с делом.

Отметим, что обычно, в случае затягивания со стороны подозреваемого ознакомления с материалами делами, срок такого ознакомления ограничивается речением суда по обращению следственных органов.

Напомним, Семочко был уволен с должности в апреле 2019 года, по указу Петра Порошенко, который в то время был президентом Украины.

Также сообщалось, что экс-замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко также замешан в приостановке поставок жизненно важных препаратов для диализа, так как поставщики перестали платить силовикам откаты. От отсутствия препаратов умерли около 200 человек.

Кроме того, контрразведка СБУ подтвердила наличие российского паспорта у гражданской жены Сергея Семочко.